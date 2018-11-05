Zampuan! Fiyatı 600 TL markası L'Oreal

Kozmetik devi L'Oreal, özellikle boyaları ile hayal kırıklığı yaratırken, fiyatları ile de tüketiciyi bezdirdi. İnternet alışveriş sitelerinde satılan 600 liralık şampuan, bin liralık saç koruyucu dikkat çekerken; yüksek fiyatlar sosyal medyada tepki çekti. İşte L'Oreal ürünlerine ilişkin sosyal medyadaki yorumlardan bazıları:
Elseve mucizevi yağ serisi ile saçlarım aşırı derecede yağlandı ve dökülme yaptı.
Paris Elseve kil şampuanını yaklaşık bir ay süre ile kullandım fakat saçımda kuruma ve aşırı dökülme meydana geldi.
Elseve şampuandan ve saç kremlerinden vazgeçiyorum. Çünkü artık saçımı yumuşatmayı geçtim, saçlarımı tarayamıyorum. Neden kalitesi düştü, anlamıyorum?
Yaklaşık 1 aydır komple onarıcı 4 köpüksüz krem şampuan kullanıyorum. Ürünü başta sevdim krem etkisini fark edebiliyordum. Fakat sonra saçımda yoğun kepek oluştu.
Botanicals Fresh Care Kişniş şampuan ve saç kremini aldım. Kullanmaya başladığım andan itibaren saçlarımda inanılmaz derecede bir dökülme yaşandı.
KORUYUCU KREM BİN 16 LİRA
Elseve mucizevi yağ serisi ile saçlarım aşırı derecede yağlandı ve dökülme yaptı.
Paris Elseve kil şampuanını yaklaşık bir ay süre ile kullandım fakat saçımda kuruma ve aşırı dökülme meydana geldi.
Elseve şampuandan ve saç kremlerinden vazgeçiyorum. Çünkü artık saçımı yumuşatmayı geçtim, saçlarımı tarayamıyorum. Neden kalitesi düştü, anlamıyorum?
Yaklaşık 1 aydır komple onarıcı 4 köpüksüz krem şampuan kullanıyorum. Ürünü başta sevdim krem etkisini fark edebiliyordum. Fakat sonra saçımda yoğun kepek oluştu.
Botanicals Fresh Care Kişniş şampuan ve saç kremini aldım. Kullanmaya başladığım andan itibaren saçlarımda inanılmaz derecede bir dökülme yaşandı.
KORUYUCU KREM BİN 16 LİRA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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