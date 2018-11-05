Zampuan! Fiyatı 600 TL markası L'Oreal

devi L'Oreal, özellikleboyaları ile hayal kırıklığıyaratırken, fiyatları ile detüketiciyi bezdirdi. İnternetalışveriş sitelerinde satılanşampuan,saç koruyucu dikkatçekerken; yüksek fiyatlarsosyal medyada tepki çekti.İşte L'Oreal ürünlerineilişkin sosyal medyadakiyorumlardan bazıları:Elseve mucizevi yağserisi ile saçlarım aşırıderecede yağlandı vedökülme yaptı.Paris Elseve kilşampuanını yaklaşık biray süre ile kullandım fakatsaçımda kuruma ve aşırıdökülme meydana geldi.Elseve şampuandanve saç kremlerindenvazgeçiyorum. Çünküartık saçımı yumuşatmayıgeçtim, saçlarımıtarayamıyorum.Neden kalitesi düştü,anlamıyorum?Yaklaşık 1 aydır kompleonarıcı 4 köpüksüz kremşampuan kullanıyorum.Ürünü başta sevdim kremetkisini fark edebiliyordum.Fakat sonra saçımdayoğun kepek oluştu.Botanicals FreshCare Kişniş şampuanve saç kremini aldım.Kullanmaya başladığımandan itibaren saçlarımdainanılmaz derecedebir dökülme yaşandı.