Sağlıktan 30 milyar $ gelir

Türkiye, sanayi ürünleri ihracatında her yıl artan bir performans sergilese de dünyada en önemli ihraç ürünü olarak 'doktorlar' ön plana çıkmaya başladı. Geçen yıl 765 bin yabancı hasta sağlığına kavuşmak için Türkiye'ye geldi. 2017'de sağlık turizmi geliri 7 milyar doları geçti. Sektör, bu rakamın 5 katına kadar çıkarak 2023'te 30 milyar dolara ulaşabileceğini belirtiyor.
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