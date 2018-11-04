İŞKUR aracılığı ile son 10 yılda yaklaşık 7 milyon 500 bin kişi iş bulurken, İŞKUR sadece 2018 yılının ilk 10 ayında da 1 milyon işsize istihdam imkanı sağladı. İŞKUR'da yayınlanan ilanları yakından takip eden ve bu sayede iş bulmaya çalışan vatandaşlar ise son olarak yayınlanan büro memuru ilanlarına büyük ilgi gösterdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere onlarca büro memuru alımı yapılırken, vatandaşlar bu ilana nasıl başvurulacağını merak ediyor. İŞKUR büro memuru ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR büro memuru ilanına kimler başvurabilir? İŞKUR büro memuru ilanına nereden başvurulur? İŞKUR büro memuru alım şartları nelerdir? gibi sorulara cevap arayan vatandaşlar için büro memuru ilanı ile ilgili detayları takvim.com.tr olarak derledik.