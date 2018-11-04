İŞKUR aracılığı ile son 10 yılda yaklaşık 7 milyon 500 bin kişi iş bulurken, İŞKUR sadece 2018 yılının ilk 10 ayında da 1 milyon işsize istihdam imkanı sağladı. İŞKUR'da yayınlanan ilanları yakından takip eden ve bu sayede iş bulmaya çalışan vatandaşlar ise son olarak yayınlanan büro memuru ilanlarına büyük ilgi gösterdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere onlarca büro memuru alımı yapılırken, vatandaşlar bu ilana nasıl başvurulacağını merak ediyor. İŞKUR büro memuru ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR büro memuru ilanına kimler başvurabilir? İŞKUR büro memuru ilanına nereden başvurulur? İŞKUR büro memuru alım şartları nelerdir? gibi sorulara cevap arayan vatandaşlar için büro memuru ilanı ile ilgili detayları takvim.com.tr olarak derledik.
İŞKUR büro memuru alım ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR büro memuru alım şartları nelerdir?
İŞKUR'da yer alan ilanlar son dönemlerde yine işsizler tarafından sıkça araştırılıyor. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere onlarca büro memuru alımı yapılacağı duyuruldu. İş arayan vatandaşlar bu ilan üzerine; İŞKUR büro memuru ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR büro memuru alım şartları nelerdir? Büro memuru nasıl olunur? Kimler büro memuru olabilir? gibi sorulara cevap arıyor. İşte İŞKUR'da yayımlanan büro memuru alım ilanları ile ilgili detaylar...
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