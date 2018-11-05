  • Ekonomi
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 23:23
  • Gazete

’den büyük fırsat

’den ev, işyeri ve arsa alanlara müjde geldi. Taksitlere 6a yda bir uygulanan artış 2019 yılı için sabitlendi. Ocak ve Temmuz artışları, konutlarda en çok yüzde 4-5 oranında olacak

TOKİ’den büyük fırsat
İdaresi () Başkanı Ergün Turan, idareden konut, işyeri ve arsa alan vatandaşların geri ödemelerinde 6 ayda bir uygulanan dönemsel artış oranını 2019 yılı için sabitlediklerini, artış oranının , Tüketici Fiyat Endeksi () ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi () oranlarının altına çekildiğini söyledi.

DAR GELİRLİYE YÜZDE 4
Dönemsel Artış Tavan Oranları uygulamasına geçtiklerini aktaran Turan, "Artış oranlarımızı memur maaş artış oranı için yüzde 5, Yİ-ÜFE oranı için yüzde 6 ve en düşük oran için ise yüzde 4 olarak belirledik" diye konuştu. Alt gelir grubu konutlarında Ocak ve Temmuz'da artış oranının 2019'da yüzde 4 olarak uygulanacağını vurgulayan Turan, "Biz aylık taksit ödemelerine her yıl Ocak ve Temmuz'da, memur maaş artış oranı, TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları arasından en düşük olanının artışını yapıyorduk. 2019 yılı içerisinde enflasyon, memur maaş artış oranı, TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları yüzde 4'ün üzerinde gelirse bizim artış oranımız sadece yüzde 4 olacaktır" dedi. Turan, orta gelir grubuna yönelik satılan konutların artış oranlarının da 2019'da Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 5 olacağını belirterek, şöyle konuştu: "Memur maaş artış oranının yüzde 5'ten fazla olması durumunda bu konutlarda bizim artış oranımız sadece yüzde 5 olacaktır. Arsa satışlarında da borç bakiyelerini Yİ-ÜFE oranı ile güncelliyoruz. 2019'da Yİ-ÜFE oranını yüzde 6'dan uygulayacağız. Yılda yüzde 12'lik bir güncelleme olacak."
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