TOKİ’den büyük fırsat

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, idareden konut, işyeri ve arsa alan vatandaşların geri ödemelerinde 6 ayda bir uygulanan dönemsel artış oranını 2019 yılı için sabitlediklerini, artış oranının enflasyon, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranlarının altına çekildiğini söyledi.
DAR GELİRLİYE YÜZDE 4
Dönemsel Artış Tavan Oranları uygulamasına geçtiklerini aktaran Turan, "Artış oranlarımızı memur maaş artış oranı için yüzde 5, Yİ-ÜFE oranı için yüzde 6 ve en düşük oran için ise yüzde 4 olarak belirledik" diye konuştu. Alt gelir grubu konutlarında Ocak ve Temmuz'da artış oranının 2019'da yüzde 4 olarak uygulanacağını vurgulayan Turan, "Biz aylık taksit ödemelerine her yıl Ocak ve Temmuz'da, memur maaş artış oranı, TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları arasından en düşük olanının artışını yapıyorduk. 2019 yılı içerisinde enflasyon, memur maaş artış oranı, TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları yüzde 4'ün üzerinde gelirse bizim artış oranımız sadece yüzde 4 olacaktır" dedi. Turan, orta gelir grubuna yönelik satılan konutların artış oranlarının da 2019'da Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 5 olacağını belirterek, şöyle konuştu: "Memur maaş artış oranının yüzde 5'ten fazla olması durumunda bu konutlarda bizim artış oranımız sadece yüzde 5 olacaktır. Arsa satışlarında da borç bakiyelerini Yİ-ÜFE oranı ile güncelliyoruz. 2019'da Yİ-ÜFE oranını yüzde 6'dan uygulayacağız. Yılda yüzde 12'lik bir güncelleme olacak."
DAR GELİRLİYE YÜZDE 4
Dönemsel Artış Tavan Oranları uygulamasına geçtiklerini aktaran Turan, "Artış oranlarımızı memur maaş artış oranı için yüzde 5, Yİ-ÜFE oranı için yüzde 6 ve en düşük oran için ise yüzde 4 olarak belirledik" diye konuştu. Alt gelir grubu konutlarında Ocak ve Temmuz'da artış oranının 2019'da yüzde 4 olarak uygulanacağını vurgulayan Turan, "Biz aylık taksit ödemelerine her yıl Ocak ve Temmuz'da, memur maaş artış oranı, TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları arasından en düşük olanının artışını yapıyorduk. 2019 yılı içerisinde enflasyon, memur maaş artış oranı, TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları yüzde 4'ün üzerinde gelirse bizim artış oranımız sadece yüzde 4 olacaktır" dedi. Turan, orta gelir grubuna yönelik satılan konutların artış oranlarının da 2019'da Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 5 olacağını belirterek, şöyle konuştu: "Memur maaş artış oranının yüzde 5'ten fazla olması durumunda bu konutlarda bizim artış oranımız sadece yüzde 5 olacaktır. Arsa satışlarında da borç bakiyelerini Yİ-ÜFE oranı ile güncelliyoruz. 2019'da Yİ-ÜFE oranını yüzde 6'dan uygulayacağız. Yılda yüzde 12'lik bir güncelleme olacak."
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