Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklanırken, ÜFE 0,91 yüzde TÜFE ise yüzde 2,67 oranında arttı. Yıllık oranda ise artış yüzde 25,24 oldu. Yıllık bazda Yİ-ÜFE'deki artış ise yüzde 45,01 oldu.

Detaylar geliyor...