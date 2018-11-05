Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklanırken, ÜFE 0,91 yüzde TÜFE ise yüzde 2,67 oranında arttı. Yıllık oranda ise artış yüzde 25,24 oldu. Yıllık bazda Yİ-ÜFE'deki artış ise yüzde 45,01 oldu.
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Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklanırken, ÜFE 0,91 yüzde TÜFE ise yüzde 2,67 oranında arttı. Yıllık oranda ise artış yüzde 25,24 oldu. Yıllık bazda Yİ-ÜFE'deki artış ise yüzde 45,01 oldu.
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