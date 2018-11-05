  • Ekonomi
  • 05.11.2018 10:01
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 10:04

Son dakika: Ekim ayı rakamları belli oldu

Ekonomik gelişmeleri yakından ilgilendiren Ekim ayı rakamları açıklandı. Milyonlarca emekli, memur ve işçinin merakla beklediği ve Ocak ayında alacakları zam oranını yakından ilgilendiren enflasyon rakamları 2018 Ekim ayında 'deki artış yüzde 2,67 oldu.

Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu

Ekim ayına ilişkin rakamları açıklanırken, 0,91 yüzde ise yüzde 2,67 oranında arttı. Yıllık oranda ise artış yüzde 25,24 oldu. Yıllık bazda Yİ-ÜFE'deki artış ise yüzde 45,01 oldu.

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