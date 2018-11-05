Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Bu yıla 158 liradan başlayan ve özellikle dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın ağustos ayında 281 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 5 Kasım güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 5 KASIM

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI

215,23

215,42