  • Ekonomi
  • 05.11.2018 10:05
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 10:06

bugün! 5 Kasım , ne kadar oldu? Güncel rakamlar

doların gerilemesiyle yatay seyrederken, yatırımcılar yarın yapılacak ABD Kongre seçimlerini bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,232.86 dolar ile yatay seyrediyor. Güncel oldu? , ne kadar? İşte 5 Kasım ...

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Bu yıla 158 liradan başlayan ve özellikle dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın ağustos ayında 281 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 5 Kasım güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 5 KASIM

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI
215,23
215,42

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları bugün! 5 Kasım çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? Güncel rakamlar
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar