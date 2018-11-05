Kıdem tazminatında yapılması planlanan değişiklik 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda kendisine yer buldu. İşçi ve işverenin mutabakatıyla ortaya çıkacak olan fon sistemiyle birlikte işçilerin kıdem tazminatı güvence altına alınmış olacak. Bireysel hesaba dayalı bir kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek. Peki kıdem tazminatı reformu hangi yenilikleri getirecek? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Kıdem tazminatı kalkıyor mu? İşte o soruların cevapları...