  • Ekonomi
  • 05.11.2018 12:27
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 12:27

düzenlemesi nasıl yapılacak? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak?

ile ilgili 2019'da yapılması planlanan değişiklikler milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiriyor. Çalışanlar yeni düzenlemenin kıdem tazminatı konusunda neler getireceğini merak ediyor. Kıdem tazminatı kalkıyor mu? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl yapılacak? sorularının cevaplarını araştıran vatandaşlar; yeni sistem sonrası geçilecek fon sistemi ile ilgili haberleri yakından takip ediyor. İşte kıdem tazminatı düzenlemesi ile ilgili detaylar...

Kıdem tazminatında yapılması planlanan değişiklik 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda kendisine yer buldu. İşçi ve işverenin mutabakatıyla ortaya çıkacak olan fon sistemiyle birlikte işçilerin kıdem tazminatı güvence altına alınmış olacak. Bireysel hesaba dayalı bir kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek. Peki kıdem tazminatı reformu hangi yenilikleri getirecek? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Kıdem tazminatı kalkıyor mu? İşte o soruların cevapları...

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