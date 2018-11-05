İngiltere’ye, Norveç’e bıttım sabunu

menengiç(bıttım) ağaçlarındanelde ettiği gizventaneleriyle, hiçbir kimyasalmadde katmadanyaptığı organikbıttım sabunlarını,ve'e kilosunuilasatıyor. Botan Nehrikıyısında bulunan 300dönümlük arazisininküçük bir bölümündeyetiştirdiği bıttımağaçlarından eldeettiği gizven tanelerinikaynatarak bıttımsabunu elde edenVarıl, "100 kilo gelenbıttımdan ortalama20-23 kilo sabun eldeediyorum" dedi.