  • Ekonomi
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 00:17
  • Gazete

’ye, ’e bıttım sabunu

İngiltere’ye, Norveç’e bıttım sabunu
Siirt'te Mehmet Veysel Varıl, menengiç (bıttım) ağaçlarından elde ettiği gizven taneleriyle, hiçbir kimyasal madde katmadan yaptığı organik bıttım sabunlarını, İngiltere, Almanya ve Norveç'e kilosunu 150 ila 200 liradan satıyor. Botan Nehri kıyısında bulunan 300 dönümlük arazisinin küçük bir bölümünde yetiştirdiği bıttım ağaçlarından elde ettiği gizven tanelerini kaynatarak bıttım sabunu elde eden Varıl, "100 kilo gelen bıttımdan ortalama 20-23 kilo sabun elde ediyorum" dedi.
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