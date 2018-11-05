Esnafa kolaylık

Yemek kartı sektörüne yeni oyuncu geldi. Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu'nun altyapısını oluşturduğu Yemekmatik, Aralık'ta kullanılmaya başlanacak. Bankacılık sistemine entegre ilk yerli yemek kartı olan Yemekmatik'in esnafın kart komisyonu ve ayrı cihaz maliyeti sorunlarına çözüm olması amaçlanıyor.
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