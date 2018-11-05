  • Ekonomi
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 23:30
  • Gazete

Esnafa kolaylık

Esnafa kolaylık
Yemek kartı sektörüne yeni oyuncu geldi. Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu'nun altyapısını oluşturduğu Yemekmatik, Aralık'ta kullanılmaya başlanacak. Bankacılık sistemine entegre ilk yerli yemek kartı olan 'in esnafın kart komisyonu ve ayrı cihaz maliyeti sorunlarına çözüm olması amaçlanıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriEsnafa kolaylık
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar