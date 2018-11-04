Doğalgaz hattı Hakkari’ye ulaştı

Türkiye'nin kış aylarında havası kirli illerinden biri olan Hakkari'ye doğalgaz getirilmesi için yaklaşık 1 yıl önce başlatılan çalışmalar tamamlandı. Yüklenici firmanın şantiye şefi Mikail Canizci, doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının kar, rüzgar, soğuk hava, yağmur ve zorlu arazi şartlarına rağmen tamamladıklarını söyledi. BOTAŞ Hakkari Doğal gaz Projesi Kontrol Amiri Fatih Gökhan da aşılmaz denilen dağları aştıklarını belirtti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.