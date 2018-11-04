  • Ekonomi
  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 00:44
  • Gazete

Doğalgaz hattı ’ye ulaştı

Doğalgaz hattı Hakkari’ye ulaştı
Türkiye'nin kış aylarında havası kirli illerinden biri olan 'ye doğalgaz getirilmesi için yaklaşık 1 yıl önce başlatılan çalışmalar tamamlandı. Yüklenici firmanın şantiye şefi Mikail Canizci, doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının kar, rüzgar, soğuk hava, yağmur ve zorlu arazi şartlarına rağmen tamamladıklarını söyledi. BOTAŞ Hakkari Doğal gaz Projesi Kontrol Amiri Fatih Gökhan da aşılmaz denilen dağları aştıklarını belirtti.
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