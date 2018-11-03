  • Ekonomi
  • 03.11.2018
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 01:20
  • Gazete

Yargıtay’dan çalışana müjde

kararı gereğince bundan sonra vergi indirimlerini maaşlarında görecekler.

Yargıtay’dan çalışana müjde
Net ücretten anlaşan çalışanların gelir vergisi indirimlerinden yararlanıp yararlanamayacağı konusuna Yargıtay noktayı koydu. Yargıtay, ücretten yapılan gelir vergisi indiriminin her durumda çalışana yansıtılması gerektiğine hükmetti. 9. Hukuk Dairesi, 2015/6509 esas ve 2018/486 sayılı kararında uyarınca işverenin 'vergi sorumlusu' sıfatını taşıdığı, işçiye ödeyeceği ücretten gelir vergisini kesip devlete ödemekle görevli olduğu belirtildi. Devlet ile işçi arasındaki ilişkide işverenin rolünün, işçiye ait ücretten kesilen verginin devlete aktarılmasında aracılıktan ibaret olduğu vurgulanan kararda, işverenin gelir vergisi üzerinde hiçbir hak sahipliği bulunmadığı belirtildi.
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