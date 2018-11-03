Foyası çıktı

1980'li yıllardan bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren L'Oreal, hayal kırıklığına uğrattı. Gerek gazetemizi arayan, gerek sosyal medyada çok sayıda kişi, markanın özellikle boyalarından şikayet etti. Tüketiciler şunları söyledi:
● BRONZ kahve aldım. Saçımın rengi simsiyah oldu.
● RENK tonu eskisi ile eşleşmiyor, saçta kızıllık yapıyor.
● L'OREAL Botanicals Fresh Care Kişniş şampuan, saçlarımı döktü.
● COLORISTA Washout (geçici) boyayı kullandım. Pakette 5-10 yıkamaya kadar kalıcı yazdığına aldanarak aldım. Yaklaşık olarak 3 aydır saçım kırmızı, çıkmıyor.
● L'OREAL, Colorista Washout mavi rengin 7-15 yıkama arasında saçtan çıkacağını vaat ediyor. 2 aydır saçımdan çıkmıyor. Üstelik kötü yeşilimsi bir hal aldı.
● BOYA kutusunun üzerinde kullanım ömrü yazmıyor.
● L'OREAL Revitalift Lazer x3 aldım, pişmanım. Yüzümü perişan etti, alerji yaptı, kaşıntıdan duramıyorum.
● L'OREAL Paris'in mucizevi yağını 2 kere kullanmama rağmen anında sivilce çıkarmaya başladı.
● L'OREAL Paris Casting Creme Gloss 8.1 boyasının üzerinde yazan hiçbir bilgi doğru değil. Küllü bir ton elde edeceğim yazıyordu. Ortaya turuncu gibi bir renk çıktı, saçımı döktü. Üzerindeki 'Akar' ibaresine güvenerek aldım. 1 aydır hiç akmadı ve diplerim geldi.
● BRONZ kahve aldım. Saçımın rengi simsiyah oldu.
● RENK tonu eskisi ile eşleşmiyor, saçta kızıllık yapıyor.
● L'OREAL Botanicals Fresh Care Kişniş şampuan, saçlarımı döktü.
● COLORISTA Washout (geçici) boyayı kullandım. Pakette 5-10 yıkamaya kadar kalıcı yazdığına aldanarak aldım. Yaklaşık olarak 3 aydır saçım kırmızı, çıkmıyor.
● L'OREAL, Colorista Washout mavi rengin 7-15 yıkama arasında saçtan çıkacağını vaat ediyor. 2 aydır saçımdan çıkmıyor. Üstelik kötü yeşilimsi bir hal aldı.
● BOYA kutusunun üzerinde kullanım ömrü yazmıyor.
● L'OREAL Revitalift Lazer x3 aldım, pişmanım. Yüzümü perişan etti, alerji yaptı, kaşıntıdan duramıyorum.
● L'OREAL Paris'in mucizevi yağını 2 kere kullanmama rağmen anında sivilce çıkarmaya başladı.
● L'OREAL Paris Casting Creme Gloss 8.1 boyasının üzerinde yazan hiçbir bilgi doğru değil. Küllü bir ton elde edeceğim yazıyordu. Ortaya turuncu gibi bir renk çıktı, saçımı döktü. Üzerindeki 'Akar' ibaresine güvenerek aldım. 1 aydır hiç akmadı ve diplerim geldi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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