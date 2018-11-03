  • Ekonomi
  • 03.11.2018
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 01:21
  • Gazete

Bedelsiz arsa fırsatı

Bedelsiz arsa fırsatı
Sanayi Bakanlığı'nca hazırlanan Organize Sanayi Bölgelerinde () bedelsiz arsa tahsisinin genişletilmesine ilişkin karar 'de yayımlandı. Karara göre, 4'üncü kademe gelişmiş ilçelerde bulunan OSB arazileri de bedelsiz tahsis edilecek. 4'üncü kademe gelişmiş ilçelerde de bedelsiz arsa tahsisi yapılabilecek. 5 ve 6'ncı kademede bulunan ilçelerde mevcut 'bedelsiz arsa' uygulamasına devam edilecek.
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