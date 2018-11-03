Altın fiyatlarında son dakika düşüş.. Piyasalarda yaşanan ani değişimler altın fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 400 civarlarına kadar çıkan çeyrek altın fiyatları aşağılara düşerek normal fiyatına geri döndü. Hafta sonu bu sabah itibariyle altın fiyatlarında düşüş gerçekleşmeye devam ediyor. Yatırım ve hediyeleşmek amacıyla sıkça tercih edilen altın fiyatları ile ilgili aramalar tüm hızıyla devam ediyor. Merak eden vatandaşlar için 3 Kasım Cumartesi gram, çeyrek altın, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ile ilgili tüm gelişmeler ve fiyatlar anlık olarak haberimizde.



Yatırım için sıkça tercih edilen altın fiyatları ile ilgili anlık gelişmeler ve son dakika fiyat artışı-inişi gerçekleşmeye devam ediyor. Daha önce hızlı bir şekilde yükselişe geçen altın son zamanlarda normal seyrine dönerek vatandaşların tekrar ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle gram altınkonusunda vatandaşların araştırmaları ve yatırım amacıyla çeyrek altın tercih etmeleri satın almadan önce internet üzerinden araştırmalarına hız kattı. Son zamanlarda gram altının popülaritesi artsa da vatandaşlar tercihini çeyrek altın tarafından kullanıyor.