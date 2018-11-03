Türkiye'nin gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı. 2017 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk sırayı bu yılın Haziran ayında vefat eden ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara aldı. 2016 yılı listesinde üçüncü sırada yer alan Şarık Tara, 53 milyon 583 bin 488 lira vergiyle 2017'de ilk sıraya yükseldi. Listenin, ikinci ve dördüncü sırasındaki rekortmenler isminin açıklanmasını istemezken, bir önceki listede ikinci sırada yer alan Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç, 45 milyon 164 bin 210 lira vergiyle üçüncü sıraya geriledi. Yapımcı Şükrü Avşar 21 milyon 835 bin liralık vergiyle listede 9'uncu sırada yer aldı. Google ve Twitter gibi şirketlerin Türkiye'de avukatlığını üstlenen Gönenç Gürkaynak listeye 18 milyon 331 bin 872 liralık vergiyle 10'uncu sıradan girdi. Acun Ilıcalı 7 milyon 977 bin 843 liralık vergiyle 42'nci sırada yer aldı. Listede, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da 4 milyon 816 bin 64 liralık vergiyle 93'üncü sıraya yerleşti. Kurumlar Vergisi listesinin ilk sırasını ise Merkez Bankası aldı.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Google ve Twitter'ın avukatlığını yapan Gönenç Gürkaynak da listeye girdi.
Gönenç Gürkaynak
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Google ve Twitter'ın avukatlığını yapan Gönenç Gürkaynak da listeye girdi.
Gönenç Gürkaynak
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