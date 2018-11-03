Dolar fiyatları ile ilgili vatandaşların son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son dönemde büyük bir çöküş içerisinde olan ve gerilemeye devam eden kur yatırımcıları ve vatandaşları meraklandırıyor. Özellikle ekonomi alanında atılan büyük adımlar ve Enflasyon ile Topyekün Mücadele Programı kurun aşağıya düşmesinde büyük etki yarattı. Peki bugün euro ve dolar ne kadar? İşte güncel kur fiyatları...



Kur ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde büyük düşüş yaşayan döviz kurları aynı şekilde aşağıya gidişini sürdürüyor. Hemen her gün aratma hacmi yüksek olan bu konuyla ilgili araştırmalar yapılırken biz de Takvim.com.tr ekibi olarak sizlerle birlikte kur fiyatlarını takip edip hazırlıyoruz. Özellikle son dönemde Hükümetimiz tarafından ekonomi alanında atılan dev adımlar ve Enflasyon ile Topyekün Mücadele Programı sonucunda piyasalar olumlu tepki vererek düşüşe geçmişti. Bu hızlı düşüş devam ediyor. Özellikle uzmanlar tarafından doların 5.70'in altında kalmayı devam ettirmesi durumunda erimesinin devam edeceğini ve yeni yıla 5 veya altında gireceği yönünde tahminlerde bulunuyorlar. Peki bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? İşte bu sorunun yanıtı...



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