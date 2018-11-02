  • Ekonomi
  • 02.11.2018 19:42
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 19:52

: Adımlarımızı güçlendirerek sürdüreceğiz

Son dakika haberi... Bakan , Konut-Der, Otomotiv Sanayicileri Derneği, Mobilya Sanayicileri Derneği ve Sanayicileri Derneği yönetimleri ile bir araya geldi. yaptığı açıklamada "Enflasyonla Topyekun Mücadele programı için ilan edilen desteklerin, ve indirimlerinin sektörlere etkilerini değerlendirdik." dedi.

Bakan Albayrak: Adımlarımızı güçlendirerek sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı , otomotiv, mobilya ve sektörlerin dernek temsilcileri ile bir araya geldi.

, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Konut-Der, Otomotiv Sanayicileri Derneği, Mobilya Sanayicileri Derneği ve Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği yönetimleri ile bir araya geldik. Enflasyonla Topyekun Mücadele programı için ilan edilen desteklerin, ve indirimlerinin sektörlere etkilerini değerlendirdik.

Tüm indirimlerin fiyatlara yansıtılmasının bizzat takipçisi olacağımı söylemiştim. Bugün gördüğümüz tablo ve vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun etti. İnşallah, adımlarımızı güçlendirerek sürdürecek ve ekonomide dengelenme süreciyle arzu ettiğimiz hedefleri yakalayacağız."

Ayrıntılar geliyor...

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