Dolar tepetaklak

Ağustos ayındaki kur saldırısını püskürttükten sonra açıkladığı Yeni Ekonomi Programı ile yabancı yatırımcılardan güvenoyu alan Türkiye'ye yabancı girişi dün hızlandı.
FAİZ % 19'UN ALTINDA
Dolar, 5.41 liraya kadar inerek 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolarda Merkez Bankası'nın faiz artırımından bu yana yaşanan düşüş yüzde 15.7'ye, 10 Ağustos'taki zirveden bu yana yaşanan düşüş ise yüzde 25'e ulaştı. TL, son 3 ayda dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu. Dolar günü 5.4240 liradan tamamladı. 10 yıllık tahvilin faizi de yüzde 18.25'e indi.
FAİZ % 19'UN ALTINDA
Dolar, 5.41 liraya kadar inerek 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolarda Merkez Bankası'nın faiz artırımından bu yana yaşanan düşüş yüzde 15.7'ye, 10 Ağustos'taki zirveden bu yana yaşanan düşüş ise yüzde 25'e ulaştı. TL, son 3 ayda dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu. Dolar günü 5.4240 liradan tamamladı. 10 yıllık tahvilin faizi de yüzde 18.25'e indi.
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