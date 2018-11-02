Son dakika: OSB'lerde bedelsiz arsa müjdesi

1/11/2018 tarihli ve 300 sayılı Cumhurbaşkanı kararının ekiyle, Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi hakkında 14/5/2018 tarihi ve 2018/11773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki 1. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi.

Buna göre;

1- Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin ekli listede belirtilen kademelendirme çerçevesinde;

a) Birinci kademe gelişmiş ilçelerde indirimsiz

b) İkinci kademe gelişmiş ilçelerde yüzde 60 indirimli

c) Üçünc kademe gelişmiş ilçelerde yüzde 80 indirimli

d) Dördüncü, beşinci ve altıncı kademe gelişmiş ilçelerde yüzde 100 indirimli olarak tahsis edilmesi kararlaştırıldı