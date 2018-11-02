  • Ekonomi
  • 02.11.2018 08:24
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 08:24

bugün ne kadar? bugün ne kadar? Dolar ve euroda son durum ne?

ve da son durum ne? Piyasaları yakından takip eden vatandaşlar son dönemde düşüş trendine giren döviz kurlarındaki yeni gelişmeleri merak ediyor. Dolar fiyatı ve euro fiyatının seyrinin ne olacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar; dolar bugün ne kadar? euro bugün ne kadar? Dolar ve euro düşecek mi? gibi sorularına cevap arıyor. İşte 2 Kasım 2018 Cuma dolar ve euro fiyatları...

Son dakika aramalarına göre dolar bugün ne kadar? euro bugün ne kadar? soruları en çok sorulan sorular arasında geliyor. Geçtiğimiz günlerde son dönemin en düşük seviyesine gerileyerek 5,47'yi gören dolarda son durum yine merak ediliyor. Dolarda düşüş sürecek mi? sorusuna cevap arayan vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte dolar fiyatları ve euro fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

DOLAR VE EURO FİYATLARI

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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