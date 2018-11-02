Son 10 yılda yaklaşık 7 milyon 500 bin kişiye istihdam sağlayan, 2018 yılında da 1 milyona yakın kişiye iş imkanı sunan İŞKUR'da, yeni personel ilanları yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR'da yayınlanan ilanları yakından takip eden ve bu sayede iş bulmaya çalışan vatandaşlar ise son olarak yayınlanan büro memuru ilanlarına büyük ilgi gösterdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere onlarca büro memuru alımı yapılırken, vatandaşlar bu ilana nasıl başvurulacağını merak ediyor. İŞKUR büro memuru ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR büro memuru ilanına kimler başvurabilir? İŞKUR büro memuru ilanına nereden başvurulur? İŞKUR büro memuru alım şartları nelerdir? gibi sorulara cevap arayan vatandaşlar için büro memuru ilanı ile ilgili detayları takvim.com.tr olarak derledik.