Son 10 yılda yaklaşık 7 milyon 500 bin kişiye istihdam sağlayan, 2018 yılında da 1 milyona yakın kişiye iş imkanı sunan İŞKUR'da, yeni personel ilanları yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR'da yayınlanan ilanları yakından takip eden ve bu sayede iş bulmaya çalışan vatandaşlar ise son olarak yayınlanan büro memuru ilanlarına büyük ilgi gösterdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere onlarca büro memuru alımı yapılırken, vatandaşlar bu ilana nasıl başvurulacağını merak ediyor. İŞKUR büro memuru ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR büro memuru ilanına kimler başvurabilir? İŞKUR büro memuru ilanına nereden başvurulur? İŞKUR büro memuru alım şartları nelerdir? gibi sorulara cevap arayan vatandaşlar için büro memuru ilanı ile ilgili detayları takvim.com.tr olarak derledik.
İŞKUR'dan büyük müjde! İŞKUR büro memuru alımına nasıl başvurulur? İŞKUR büro memuru alım şartları nelerdir?
İŞKUR her dönem olduğu gibi yine iş arayanların en çok yararlandığı yer olmaya devam ediyor. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere onlarca büro memuru alımı olacak. İş arayan vatandaşlar yayınlanan bu ilan üzerine İŞKUR büro memuru ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR büro memuru alım şartları nelerdir? Büro memuru nasıl olunur? Kimler büro memuru olabilir? gibi sorulara cevap arıyor. İşte İŞKUR'da yayımlanan büro memuru alım ilanları ile ilgili detaylar...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.