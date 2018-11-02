Kazandıran fırsat

Hükümetin vergi indirimi paketi, hem vatandaşı sevindirdi hem de mobilya, beyaz eşya, otomotiv ve konut sektörlerine hareket getirdi. 6 kalemdeki ÖTV ve KDV indirimleri yürürlüğe girerken; vatandaşa yıl sonuna kadar hesaplı alışveriş imkanı doğdu. Binek otomobilde indirim ortalama yüzde 10, ticari araçta ise yaklaşık yüzde 15 oldu. Fiyatlar 7 bin 500 ile 28 bin lira arasında ucuzladı. 500 bin liralık konutta KDV indirimi ile 40 bin, tapu harcı tarafında ise 15 bin lira fırsat oluştu. Mobilya sektörü temsilcileri de KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e çekilmesiyle ikinci indirimi başlattı. Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında fiyatlarda yüzde 10 indirim yaptıklarını belirterek, "KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesiyle yüzde 10 indirim daha yapacağız" diye konuştu.
UFUK SANDIK/ PINAR ÇELİK
UFUK SANDIK/ PINAR ÇELİK
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.