İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru

Kur saldırısını püskürten ve Yeni Ekonomi Programı'yla üretim ile ihracata dayalı büyüme modelini benimseyen Türkiye, adım adım hedeflerine ilerliyor. Türkiye, ekim ayında tüm zamanların en yüksek ihracatını yapıp Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Adana'da 'müjde' olarak açıkladığı verilere göre ekimde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.1 artışla 15.7 milyar dolar oldu. Böylece 2018 yılı mart ayında gerçekleştirilen 15.5 milyar dolarlık ihracat rakamının üzerine çıkıldı ve ihracatta aylık bazda tüm zamanların rekoru yeniden kırıldı. Ayrıca tarihteki en yüksek ekim ayı ihracatına ulaşıldı. Son 12 aylık dönemde ise ihracat yüzde 7.9 artışla 166.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
DOĞRU YATIRIMLAR
Bakan Pekcan, "Finansal dengeleri etkileyecek çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Korumacılık politikalarına ve küresel ticaret savaşlarına rağmen ihracatta rekor kırdık. İhracat, teknoloji, üretim odaklı çalışmalarımızı tamamladık. Ticaretin kolaylaştırılması için her çalışmayı yapıyoruz. İlk adımı üretim ve ihracatla atacağız. Geleceği daha fazla katma değerli ticarette görüyoruz. Doğru sektörlere doğru yatırım yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
170 MİLYAR $ GEÇİLİR
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, "Cumhuriyetimizin 95. yılında, hayata geçen İstanbul Havalimanı'ndan sonra, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değerini yakalayarak ülkemize bir hediye de bizler verdik. 2018 yılını 170 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamıyla kapatacağız" diye konuştu. Ticarette TL kullanımına önem verdiklerinin altını çizen Gülle, "Ekimde 180 ülkeye 5.3 milyar tutarında ihracat Türk Lirası ile yapıldı" dedi.
HAVALİMANI İLE SIÇRAMA
Yeni açılan İstanbul Havalimanı'nın ihracat açısından önemine de değinen İsmail Gülle şunları söyledi: "Havalimanımızın hitap ettiği alanda, toplam 60 ülke ve 20 trilyon dolarlık ticaret hacmi bulunuyor. 1.6 milyon metrekarelik lojistik alanı ve 5.5 ton kargo kapasitesi ile de bizlerin yeni rekorlar kırmasına büyük fayda sağlayacak" dedi.
20 YILIN ZİRVESİ GÖRÜLDÜ
Ekim ayında ihracat 15.7 milyar dolar olurken, ithalat 16.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Buna göre ihracatın ithalatı karşılama oranı son 20 yılın zirvesine çıkarak yüzde 96.7 oldu. Ekimde ihracat miktarı, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 25.1 artışla 12.6 milyon tona yükseldi. 2018 Ekim ayı şimdiye kadar miktar bazında en çok ihracat gerçekleştirilen ikinci ay oldu. Dış ticaret açığı, söz konusu ayda yüzde 92.81 azalarak 529 milyon dolar oldu.
EN FAZLA İHRACAT AB ÜLKELERİNE
Ekimde AB'ye ihracat yüzde 13.6 artarak, 7.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. AB'yi 2.3 milyar dolar ile Ortadoğu ülkeleri ve 1.3 milyar dolar ile Afrika ülkeleri izledi. Ekimde en fazla ihracat yapılan ilk ülke 1.5 milyar dolar ile Almanya oldu. Almanya'yı 1.1 milyar dolar ile Birleşik Krallık, 879 milyon dolar ile İtalya ve 853 milyon dolar ile Irak izledi. 159 ülkeye ve bölgeye ihracat artarken, 70 tanesine yapılan ihracat azaldı.
SABAH
DOĞRU YATIRIMLAR
Bakan Pekcan, "Finansal dengeleri etkileyecek çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Korumacılık politikalarına ve küresel ticaret savaşlarına rağmen ihracatta rekor kırdık. İhracat, teknoloji, üretim odaklı çalışmalarımızı tamamladık. Ticaretin kolaylaştırılması için her çalışmayı yapıyoruz. İlk adımı üretim ve ihracatla atacağız. Geleceği daha fazla katma değerli ticarette görüyoruz. Doğru sektörlere doğru yatırım yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
170 MİLYAR $ GEÇİLİR
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, "Cumhuriyetimizin 95. yılında, hayata geçen İstanbul Havalimanı'ndan sonra, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değerini yakalayarak ülkemize bir hediye de bizler verdik. 2018 yılını 170 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamıyla kapatacağız" diye konuştu. Ticarette TL kullanımına önem verdiklerinin altını çizen Gülle, "Ekimde 180 ülkeye 5.3 milyar tutarında ihracat Türk Lirası ile yapıldı" dedi.
HAVALİMANI İLE SIÇRAMA
Yeni açılan İstanbul Havalimanı'nın ihracat açısından önemine de değinen İsmail Gülle şunları söyledi: "Havalimanımızın hitap ettiği alanda, toplam 60 ülke ve 20 trilyon dolarlık ticaret hacmi bulunuyor. 1.6 milyon metrekarelik lojistik alanı ve 5.5 ton kargo kapasitesi ile de bizlerin yeni rekorlar kırmasına büyük fayda sağlayacak" dedi.
20 YILIN ZİRVESİ GÖRÜLDÜ
Ekim ayında ihracat 15.7 milyar dolar olurken, ithalat 16.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Buna göre ihracatın ithalatı karşılama oranı son 20 yılın zirvesine çıkarak yüzde 96.7 oldu. Ekimde ihracat miktarı, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 25.1 artışla 12.6 milyon tona yükseldi. 2018 Ekim ayı şimdiye kadar miktar bazında en çok ihracat gerçekleştirilen ikinci ay oldu. Dış ticaret açığı, söz konusu ayda yüzde 92.81 azalarak 529 milyon dolar oldu.
EN FAZLA İHRACAT AB ÜLKELERİNE
Ekimde AB'ye ihracat yüzde 13.6 artarak, 7.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. AB'yi 2.3 milyar dolar ile Ortadoğu ülkeleri ve 1.3 milyar dolar ile Afrika ülkeleri izledi. Ekimde en fazla ihracat yapılan ilk ülke 1.5 milyar dolar ile Almanya oldu. Almanya'yı 1.1 milyar dolar ile Birleşik Krallık, 879 milyon dolar ile İtalya ve 853 milyon dolar ile Irak izledi. 159 ülkeye ve bölgeye ihracat artarken, 70 tanesine yapılan ihracat azaldı.
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