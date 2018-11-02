Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki gün açıkladığı vergi indirim paketi, piyasalarda bayram havası yarattı. ÖTV ve KDV müjdesinin özellikle otomotiv pazarına doping etkisi yapması bekleniyor. İlk 10 ayda yüzde 30 daralan pazarın son iki ayda yüzde 40 ila 50 arasında canlanacağı belirtildi. İndirim otomotivde fiyatları da ağustos seviyesine getirdi. Düzenleme sonucu binek otomobilde indirim ortalama yüzde 10, ticari araçta ise yüzde yaklaşık yüzde 15 oldu. Fiyatlar 7 bin 500 TL ile 28 bin TL arasında ucuzladı. ÖTV ve KDV indirimi dışında 3-4 bin TL'yi bulan hurda teşviği de hesaba katıldığında fiyatlar tüketiciler için oldukça cazip hale geldi. Ortalama fiyat indiriminin 20 bin TL'ye ulaştığı belirtiliyor. Hibrit otodaki indirim ise 17 bin 750 TL'yi buldu. 600 bine çekilen pazar hedefi 650 binin üstüne çıkarıldı. Mobilyada, ÖTV ve KDV indirimi sonrası raftaki fiyatlarda enflasyonla mücadele programı kapsamında yapılan yüzde 10 indirime ek olarak yüzde 10'luk bir indirim olacak.
MOBİLYADA % 20 İNDİRİM
Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Nuri Öztaşkın, enflasyonla topyekun mücadele için yüzde 10 indirim yapan sektörde KDV indirimiyle ek yüzde 10 indirim olacağını söyledi. Öztaşkın 10 bin liralık bir ürünün rafta 8 bin liraya satılacağını kaydetti. MOBSAD (Mobilya Sanayii İşadamları Derneği) Başkanı Nuri Gürcan, ortalama 30 bin TL olan oturma grubu fiyatlarının 24 bin liraya gerilediğini ifade etti. MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç ise, "Bu yılın 10 ayında iç satışlarda yüzde 11'lik gerileme yaşadık. KDV indirimi, hem bizim hem de tüketicinin imdadına yetişti" diye konuştu.
BEYAZ EŞYA CANLANACAK
ÖTV'nin yılbaşına kadar sıfırlanmasıyla beyaz eşyada satışların yüzde 25 artması bekleniyor. Züccaciyeciler Derneği Başkanı İsmail Erdoğan mutfakta kullanılan 2 bin TL'lik küçük ev aletlerini enflasyonla mücadele kapsamında 1.800 TL'ye sattıklarını belirterek, "Firmaların indirim destekleriyle bu rakam bin 500 TL'ye düşecek. Ek kampanyalarla indirim yüzde 30'ları bulacak. 2 bin TL'lik aleti bin 400 TL'ye almak mümkün olacak" dedi.
TÜRKİYE İŞ YAPMA KOLAYLIĞINDA 17 BASAMAK YÜKSELDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı 2019 Raporu'nda Türkiye 2018'e göre 17 basamak yükselerek 190 ülke arasında 43. sıraya geldi" mesajını paylaştı. Albayrak mesajında şunları söyledi: "Ülkemiz 2018'deki reformlar sayesinde bu yıl ilk kez en fazla reform yaparak iyileşme gösteren 10 ülke arasında yer aldı. Küresel yatırımcılar için bir teşvik işlevi gören rapor, uyguladığımız politikaların yatırımcı güvenini yükseltmedeki başarısını da ortaya koymuştur. Güçlü politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirecek ve bu güveni çok daha yukarı taşıyacağız."
KONUTTA 55 BİN TL CEPTE
Konutta KDV'deki yüzde 18'den 8'e indirim, tüketicinin lehine olacak. 150 metrekarenin üzerindeki 500 bin TL'den satışa sunulan bir konutta 90 bin TL olan KDV, 40 bin TL'ye inecek. Böylece 50 bin TL vatandaşın cebinde kalacak. Tapu harcında ise 20 bin TL'lik tapu masrafı 15 bin TL'ye düşecek. 500 bin TL'lik konut 610 bin TL (tapu ve KDV dahil) yerine 555 bin TL'ye alınacak. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, " Atılan adımlar satışların hızlanması ve iç piyasayı hareketlendrmesi adına adeta bir nefes" dedi.
BAKANIMIZA TEŞEKKÜRLER
Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Haydar Yenigün, ÖTV ve KDV indirimini 2018'e damgasını vuracak ve otomotiv sanayii ve sektörüne derin bir nefes aldıracak çok pozitif bir gelişme olarak karşıladıklarını söyledi. Haydar Yenigün, "Alınan bu isabetli kararlar otomotiv için hayati. Başta Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve Bakan Yardımcılarımıza teşekkürü özellikle bir borç biliyorum" dedi.
MOBİLYADA % 20 İNDİRİM
Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Nuri Öztaşkın, enflasyonla topyekun mücadele için yüzde 10 indirim yapan sektörde KDV indirimiyle ek yüzde 10 indirim olacağını söyledi. Öztaşkın 10 bin liralık bir ürünün rafta 8 bin liraya satılacağını kaydetti. MOBSAD (Mobilya Sanayii İşadamları Derneği) Başkanı Nuri Gürcan, ortalama 30 bin TL olan oturma grubu fiyatlarının 24 bin liraya gerilediğini ifade etti. MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç ise, "Bu yılın 10 ayında iç satışlarda yüzde 11'lik gerileme yaşadık. KDV indirimi, hem bizim hem de tüketicinin imdadına yetişti" diye konuştu.
BEYAZ EŞYA CANLANACAK
ÖTV'nin yılbaşına kadar sıfırlanmasıyla beyaz eşyada satışların yüzde 25 artması bekleniyor. Züccaciyeciler Derneği Başkanı İsmail Erdoğan mutfakta kullanılan 2 bin TL'lik küçük ev aletlerini enflasyonla mücadele kapsamında 1.800 TL'ye sattıklarını belirterek, "Firmaların indirim destekleriyle bu rakam bin 500 TL'ye düşecek. Ek kampanyalarla indirim yüzde 30'ları bulacak. 2 bin TL'lik aleti bin 400 TL'ye almak mümkün olacak" dedi.
TÜRKİYE İŞ YAPMA KOLAYLIĞINDA 17 BASAMAK YÜKSELDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı 2019 Raporu'nda Türkiye 2018'e göre 17 basamak yükselerek 190 ülke arasında 43. sıraya geldi" mesajını paylaştı. Albayrak mesajında şunları söyledi: "Ülkemiz 2018'deki reformlar sayesinde bu yıl ilk kez en fazla reform yaparak iyileşme gösteren 10 ülke arasında yer aldı. Küresel yatırımcılar için bir teşvik işlevi gören rapor, uyguladığımız politikaların yatırımcı güvenini yükseltmedeki başarısını da ortaya koymuştur. Güçlü politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirecek ve bu güveni çok daha yukarı taşıyacağız."
KONUTTA 55 BİN TL CEPTE
Konutta KDV'deki yüzde 18'den 8'e indirim, tüketicinin lehine olacak. 150 metrekarenin üzerindeki 500 bin TL'den satışa sunulan bir konutta 90 bin TL olan KDV, 40 bin TL'ye inecek. Böylece 50 bin TL vatandaşın cebinde kalacak. Tapu harcında ise 20 bin TL'lik tapu masrafı 15 bin TL'ye düşecek. 500 bin TL'lik konut 610 bin TL (tapu ve KDV dahil) yerine 555 bin TL'ye alınacak. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, " Atılan adımlar satışların hızlanması ve iç piyasayı hareketlendrmesi adına adeta bir nefes" dedi.
BAKANIMIZA TEŞEKKÜRLER
Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Haydar Yenigün, ÖTV ve KDV indirimini 2018'e damgasını vuracak ve otomotiv sanayii ve sektörüne derin bir nefes aldıracak çok pozitif bir gelişme olarak karşıladıklarını söyledi. Haydar Yenigün, "Alınan bu isabetli kararlar otomotiv için hayati. Başta Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve Bakan Yardımcılarımıza teşekkürü özellikle bir borç biliyorum" dedi.
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