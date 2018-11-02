Gıdaya trafik ışığı modeli

Dünyada gelişmiş ülkelerde kullanılan gıdalarda 'trafik ışığı modeli', Türkiye'de 2019'dan itibaren tüm paketli gıda ürünlerinde zorunlu olarak uygulamaya geçecek. Fazla tuzlu, şekerli ve yağlı gıdalar kırmızı etiketle satılacak. Proje etiketlerde özellikle tuz ve şeker miktarının 'trafik ışıklar modeli' ile belirtilmesini, fazlasının kırmızı, ortasının sarı ve azının yeşil olacak şekilde işaretlenmesini hedefliyor.
Safure CANTÜRK
Safure CANTÜRK
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.