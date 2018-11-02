Son dakika: Benzine indirim yapıldı

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasının (PÜİS) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansıtılacak.

Buna göre 17 kuruşluk indirimle, Ankara'da ortalama 7,04 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,87 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,98 liradan 6,81 liraya, İzmir'de 7,02 liradan 6,85 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Bu arada, akaryakıt fiyatlarında mayıs ayından itibaren uygulanan eşel mobil sistemi çerçevesinde, uluslararası petrol piyasaları ve kurda meydana gelen değişiklikler ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.