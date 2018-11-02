2019 emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri her sene verilecek mi? Emekliler Ocak zammı haberi ile birlikte 2019'da bayram ikramiyesinin yatıp yatmayacağını merak ediyor. Hükümet 24 Haziran seçimleri öncesi emekliye bayram ikramiyesi müjdesi vermiş, her ramazan ve kurban bayramından önce biner lira ikramiye verileceğini açıklamıştı. Vatandaşlar yaşanan bu gelişmenin ardından 2018 yılında iki bayramdan önce de ikramiye almıştı. Peki 2019'da emekli ikramiyesi yatacak mı? 2019'da emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2019'da emekli ikramiyesi ne kadar yatacak? İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında bütün gider kalemlerinden kesintiler yaptıklarını sözlerine eklemişti. Ayrıca Bakan Albayrak konuya yönelik olarak "Bütçe giderlerine baktığınızda göreceğiniz 2019 yılı bütçesinin temel özelliği, tasarruf bütçesi olduğudur. Özellikle altyapı yatırımlarımız doygunluk noktasına ulaştığı için öncelikli tasarruf alanımız burası oldu. Tasarrufları yatırım kalemlerinde gerçekleştirirken, memurumuzun, işçimizin, emeklimizin, devlet çalışanlarımızın haklarını koruduk. Bununla beraber, geçmiş yılların biraz altında alımlar öngördük" demişti. HABERİN DEVAMI

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