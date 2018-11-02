2019 emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri her sene verilecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında bütün gider kalemlerinden kesintiler yaptıklarını sözlerine eklemişti.
Ayrıca Bakan Albayrak konuya yönelik olarak "Bütçe giderlerine baktığınızda göreceğiniz 2019 yılı bütçesinin temel özelliği, tasarruf bütçesi olduğudur. Özellikle altyapı yatırımlarımız doygunluk noktasına ulaştığı için öncelikli tasarruf alanımız burası oldu. Tasarrufları yatırım kalemlerinde gerçekleştirirken, memurumuzun, işçimizin, emeklimizin, devlet çalışanlarımızın haklarını koruduk. Bununla beraber, geçmiş yılların biraz altında alımlar öngördük" demişti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.