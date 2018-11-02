TÜPRAŞ'la ilgili çok önemli gelişme

Bloomberg'ün haberine göre Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. için ABD'den İran yaptırım muafiyeti bekleniyor.

ABD, aralarında Japonya, Hindistan ve Güney Kore'nin olduğu sekiz ülke ile, 5 Kasım'da yeniden başlayacak olan yaptırımların ardından, İran'dan petrol ithalatına devam etmeleri konusunda anlaşmaya varmıştı.