  • Ekonomi
  • 02.11.2018 14:06
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 14:07

TÜPRAŞ'la ilgili çok önemli gelişme

Amerikan yönetiminin İran'a ambargoda TÜPRAŞ'ı muaf tutmayı planladığı ifade ediliyor.

ABD TÜPRAŞı İran ambargosundan muaf tutmayı planlıyor

Bloomberg'ün haberine göre Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. için ABD'den İran yaptırım muafiyeti bekleniyor.

ABD, aralarında Japonya, Hindistan ve Güney Kore'nin olduğu sekiz ülke ile, 5 Kasım'da yeniden başlayacak olan yaptırımların ardından, İran'dan petrol ithalatına devam etmeleri konusunda anlaşmaya varmıştı.

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