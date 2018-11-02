TÜPRAŞ'la ilgili çok önemli gelişme

Bloomberg'ün haberine göre Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. için ABD'den İran yaptırım muafiyeti bekleniyor.
ABD, aralarında Japonya, Hindistan ve Güney Kore'nin olduğu sekiz ülke ile, 5 Kasım'da yeniden başlayacak olan yaptırımların ardından, İran'dan petrol ithalatına devam etmeleri konusunda anlaşmaya varmıştı.
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