Güne 5.51 TL'den başlayan dolar, son 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Son dakika haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı, iki Türk bakan hakkında uygulanan yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. ABD'nin yaptırım kararı sonrası dolar 5.43 TL'ye kadar geriledi. Güncel dolar fiyatları ne kadar? İşte 2 Kasım döviz kuru...

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 5,45 TL'den başlamıştı. ABD'nin yaptırım kararı sonrası 5,43 TL'yi gören dolar 17.15 itibariyle 5,42'den işlem görüyor.

Dolar/TL'de başlayan yükseliş dün 5.65 seviyesine kadar devam etse de bu hareket kalıcı olamazken, TL'nin dün akşamki kapanışına göre dolar karşısındaki değer kazancı bugün bir ara yüzde 1'e yaklaştı.

Dolar kuru 2 Kasım sabahına 5.50 ve 5.52 arasında, euro ise 6.30 TL altına inerek başladı. Öğlene doğru saat 11:20'de dolar/TL yeniden 5.50 TL'nin altına inerek 5.4516 TL'den el değiştirdi. Öğleden sonra ABD'nin Brunson davası nedeniyle iki Türk bakana olan yaptırımı kaldırdığını açıklamasıyla kur 5.43 TL'ye dek indi.

TL'nin kazancında dışarıdan gelen bir haber etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ticaret ve Kuzey Kore üzerine uzun ve iyi bir görüşme yaptığını açıklamasının ardından gelişmekte olan piyasalarda artan risk iştahı TL varlıkları da destekledi.

Açıklama öncesinde 5.55 civarında el değiştiren dolar/TL ise 5.50'lere dek geriledi. TL'deki değer kazancı yüzde 1.5'e yaklaşırken gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde yüzde 0.7 ila yüzde 2 civarı değer kazancı yaşanıyor.

Piyasalar, pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon verisini bekliyor. İzlenen bir diğer konu ise ABD'nin İran'ın petrol ihracatını sınırlamaya yönelik 5 Kasım'da devreye alacağı yaptırımlarının Türkiye'yi nasıl etkileyeceği.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Washington'un İran'a ham petrol ihracatına yönelik yaptırımlarla azami baskı uygulamak istediğini ancak petrole bağımlı olan dost ve müttefik ülkelere zarar vermek istemediğini söyledi.