Yatırım fikri hastaneden çıktı

Samsun'da fizik mühendisi Tuba Namdar, 12 yıl önce gittiği hastanede muayene masalarının üzerindeki örtünün ters çevrilerek kullanıldığını görünce girdiği 'tek kullanımlık muayene masası örtüsü' işinde ihracata uzanan bir başarı elde etti. Ürettiği muayene masası örtülerinin sıvı geçirmez olduğunu ve yatağı koruduğunu vurgulayan Namdar, şunları söyledi: "Tek kullanımlık masa örtülerini ülkemiz dışarıdan alıyordu. Bazı hastaneler kullanmıyordu bile. Günlük 750 ile bin 200 arasında tek kullanımlık muayene masası örtüsü üretiyoruz. Talebe göre üretim kapasitemizi artırabiliyoruz. Bulgaristan, Romanya, Cezayir gibi ülkelere de ihracat yapıyoruz. Şimdiki hedefim ise Ortadoğu ve Afrika ülkelerine açılmak."
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