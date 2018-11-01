Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı 2019 Raporu'nda Türkiye 2018'e göre 17 basamak yükselerek 190 ülke arasında 43. sıraya geldi" diye konuştu.

"ÜLKEMİZ 10 ÜLKE ARASINDA"

Bakan Albayrak, "Ülkemiz 2018'de gerçekleştirdiği reformlar sayesinde bu yıl ilk kez en fazla reform yaparak iyileşme gösteren 10 ülke arasında yer aldı" açıklamasında bulundu.

"BU GÜVENİ ÇOK DAHA YUKARI TAŞIYACAĞIZ"

Bakan Albayrak mesajında ayrıca, "Küresel yatırımcılar için bir teşvik işlevi gören rapor, uyguladığımız politikaların yatırımcı güvenini yükseltmedeki başarısını da ortaya koymuştur. Ekonominin her alanında güçlü politikalarımızla kararlılıkla hayata geçirecek ve bu güveni çok daha yukarı taşıyacağız" ifadelerini kullandı.