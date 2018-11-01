Brezilya'da tanıtılacak olan yeni pick up modeli, Volkswagen logosuna sahip 3. pick up modeli olacak.



Tanıtım kampanyalarına da başlayan Volkswagen, yeni modeli "tüm bölgeler için uygun olabileceğinin " altını çizdi.6 Kasım'da kapılarını açacak olan Sao Paulo Fuarı'nda tanıtılacak olan model, daha sonra diğer pazarlarda da satışa sunulacak.