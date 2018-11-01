  • Ekonomi
  • 01.11.2018 11:36
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 11:36

'in yeni pick-up modeli ortaya çıktı

T-Cross'un ardından 2019'a damga vuracak yeni bir modelin tanıtımını daha yaptı. Marka yeni pick-up modelinin ilk görselini yayınladı.

Volkswagenin yeni pick-up modeli ortaya çıktı

Brezilya'da tanıtılacak olan yeni pick up modeli, Volkswagen logosuna sahip 3. pick up modeli olacak.

Tanıtım kampanyalarına da başlayan Volkswagen, yeni modeli "tüm bölgeler için uygun olabileceğinin " altını çizdi.6 Kasım'da kapılarını açacak olan Sao Paulo Fuarı'nda tanıtılacak olan model, daha sonra diğer pazarlarda da satışa sunulacak.

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