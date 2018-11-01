İstifa eden çalışanlar işsizlik maaşı alabilir mi?

İşsizlik maaşı uygulanmasından faydalanabilmek için SGK tarafından gözetilen ilk şart işten çıkarılmış olmaktır. Yani işten çıkartılan işçi belirli bir süre boyunca işsizlik maaşı alabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, çalışanın işini kendi isteği dışında kaybetmiş olması gerekliliğidir. Bu açıdan çalıştığı firmanın iflas etmesi halinde işini kaybeden SGK çalışanlarının da işsizlik maaşı talep edebileceği söylenebilir.

İşsizlik maaşından faydalanabilmek için ayrıca işten ayrılma tarihinden önce 120 günlük prim ödemesi yapılmış olmalıdır. Buna ek olarak son üç yıl içinde en az 600 günlük işsizlik sigortası primi ödenmiş olmalıdır. Bu şartlar sağlandığı takdirde hangi statüde sigortalı olunduğuna göre değişkenlik gösteren sürelerde 10 aya kadar işsizlik maaşı almak mümkündür.



KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALAMAZ

İşsizlik maaşı, kendi isteği dışında işten çıkartılan ve gerekli şartları karşılayan kişilere sunulan bir sosyal yardım politikasıdır. Normal şartlar altında kendi isteğiyle işten ayrılan, yani istifa eden SGK çalışanlarının bu yardım politikasından faydalanmaları söz konusu değildir.

Yalnız bu durumla alakalı İş Kanunu'nda belirtilmiş istisnai bir durum mevcuttur. İşçi, işten ayrılmasını gerektiren haklı bir gerekçesi olduğunda ve bu gerekçesini SGK ile bir dilekçe aracılığıyla paylaştığında işsizlik maaşı almaya hak kazanabilir. Örnek vermek gerekirse işçi iş yerinde mobbing'e maruz kalıyorsa, kendisine ahlak kuralları dışında davranışlar sergileniyorsa, aldığı gerçek ücret gizleniyorsa, maaşını alamıyorsa işten ayrılmak için geçerli bir sebebi vardır. Öte yandan bu konulardaki anlaşmazlık mahkemeye intikal etmiş ve mahkeme işçinin lehinde bir karar kılmışsa işsizlik maaşı alma şansı artar.