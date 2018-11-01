Türkiye'nin gururu İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlar dün başladı. THY, ilk seferi saat 11.10'da Boeing-777 tipi uçakla Ankara'ya gerçekleştirdi. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, ilk uçuş öncesinde, "Bundan sonra İstanbul Havaalanı'ndan dünyanın her yerine, dünyanın her yöresinden insan yolculuk yapacak" dedi. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da İstanbul Havalimanı ile Türkiye'nin potansiyelini daha iyi ortaya çıkaracağını, dünyayla bağlantının, dolayısıyla ziyaretçi sayısının daha da artacağını, İstanbul'un dünyanın havacılık merkezi olacağını belirtti.
İlker Aycı, ilk uçuşun yolcularıyla sohbet etti.
İlker Aycı, ilk uçuşun yolcularıyla sohbet etti.
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