  • Ekonomi
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 00:06
  • Gazete

Havalimanı'nda uçuşlar başladı

Uçuş başladı
Türkiye'nin gururu İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlar dün başladı. , ilk seferi saat 11.10'da Boeing-777 tipi uçakla 'ya gerçekleştirdi. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, ilk uçuş öncesinde, "Bundan sonra Havaalanı'ndan dünyanın her yerine, dünyanın her yöresinden insan yolculuk yapacak" dedi. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da İstanbul Havalimanı ile 'nin potansiyelini daha iyi ortaya çıkaracağını, dünyayla bağlantının, dolayısıyla ziyaretçi sayısının daha da artacağını, İstanbul'un dünyanın havacılık merkezi olacağını belirtti.



İlker Aycı, ilk uçuşun yolcularıyla sohbet etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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