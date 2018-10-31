Otomobil'de ÖTV indirimi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Denetim Toplantısı'nda konuştu. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimi müjdesini verdi. Bunlardan biri de 1600 cc ve altı motorlu araçlarda ÖTV indirimi. Peki, otomobil ÖTV oranları ne kadar? 2018 ÖTV değişimi ile otomobil fiyatları ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

OTOMOBİL ÖTV ORANLARI NE KADAR?

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, 1600 cc ve altı motorlu araçlarda ÖTV uygulaması 15'er puanlık indirime gidildiğini söyledi.

Buna göre ÖTV değişiminin fiyata etkisi şöyle görülüyor;