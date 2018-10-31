  • Ekonomi
  • 31.10.2018 17:57
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 17:59

oranları ne kadar? 2018 ÖTV değişimi ile otomobil fiyatları ne kadar oldu?

oranlarında indirime gidildi. Vergi Denetim Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1600 cc ve altı motorlu araçlarda ÖTV indirimi yapldığını açıkladı. Peki, otomobil ÖTV oranları ne kadar oldu? 2018 ÖTV değişimi ile otomobil fiyatları ne kadar? İşte otomobil ÖTV oranları...

Otomobil ÖTV oranları ne kadar? 2018 ÖTV değişimi ile otomobil fiyatları ne kadar oldu?

Otomobil'de ÖTV indirimi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Denetim Toplantısı'nda konuştu. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimi müjdesini verdi. Bunlardan biri de 1600 cc ve altı motorlu araçlarda ÖTV indirimi. Peki, oranları ne kadar? 2018 ÖTV değişimi ile otomobil fiyatları ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

OTOMOBİL ÖTV ORANLARI NE KADAR?

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, 1600 cc ve altı motorlu araçlarda ÖTV uygulaması 15'er puanlık indirime gidildiğini söyledi.

Buna göre ÖTV değişiminin fiyata etkisi şöyle görülüyor;

YENİ ESKİ
BAZ FİYAT 100.000 100.000
ÖTV TUTARI 35.000 50.000
ÖTV'Lİ FİYAT 135.000 150.000
KDV TUTARI 24.300 27.000
KDV'Lİ FİYATI 159.300 177.000
FARK -17.700

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