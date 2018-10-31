  • Ekonomi
  • 31.10.2018 17:37
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 17:38

Beyaz eşyada ÖTV yüzde kaç? ÖTV oranı ne kadar oldu? Mobilyada KDV yüzde kaç oldu?

Beyaz eşyada ÖTV ve mobilyada KDV indirimi yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, beyaz eşyada olan ÖTV indirimi ve mobilyada KDV indirimi yapıldığını açıkladı. Peki, beyaz eşyada ÖTV kaç? ÖTV oranı ne kadar oldu? Mobilyada KDV indirimi ne kadar? İşte detaylar...

Beyaz eşyada ÖTV yüzde kaç?

Beyaz eşyada ve mobilyada ÖTV KDV indirimi... Vergi denetim kurulu toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 başlıkta vergi indirimi yapıldığını açıkladı. Bunlardan biri de beyaz eşyada ÖTV indirimi. Öye yandan mobilyada da KDV indirimi yapıldı. Peki, beyaz eşyada ÖTV yüzde kaç? ÖTV oranı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

BEYAZ EŞYADA ÖTV KAÇ OLDU? MOBİLYADA KDV YÜZDE KAÇ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Denetim Toplantısı'nda konuştu. Bakan Albayrak 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimi müjdesini verdi. Buna göre beyaz eşyada ÖTV yıl sonuna dek sıfırlanacak, mobilyada KDV yüzde 8'e inecek.

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