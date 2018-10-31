Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, motorlu taşıtlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında değişikliğe gidileceğini açıkladı.

Vergi Denetim Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, motor hacmi 1600 cc altında kalan binek araçlardaki ÖTV oranın 15 puan düşürüleceğini belirtirken, ticari araçlarda ise KDV oranlarının yüzde 18'den yüzde 1'e indirileceğini bildirdi. Bakanın açıklamaları üzerine, gözler ÖTV indiriminin hangi araçları kapsayacağına çevrildi.

ÖTV ORANLARI 15 PUAN DÜŞTÜ

Türkiye'de satılan otomobiller içinde motor hacmi 1.6 litre altında kalan modelleri, küçük ve kompakt sınıftakiler oluşturuyor. Bu modellerden matrahı 70 bin lirayı aşmayanlar için hali hazırda uygulanan ÖTV oranı yüzde 45 iken, yeni dönemde bu oran yüzde 30'a inecek. Aynı şekilde, motor hacmi 1.6 litre altında kalıp matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL arasında kalan modellere uygulanan ÖTV oranı da, yüzde 50'den yüzde 35'e düşmüş olacak.

Matrahı 120 bin lirayı aşan fakat motor hacmi 1.6 litre altında kalan otomobillerin ÖTV oranı ise yeni dönemde yüzde 45 olacak. Bakan Albayrak'ın açıklamalarına göre, motor hacmi 1.6 litre üstünde kalan modeller için herhangi bir ÖTV indirimi öngörülmüyor.





25 BİN LİRAYA VARAN İNDİRİM

Türkiye'de satılan 1.6 litre altındaki bazı modelleri incelediğimizde, fiyatlarda yaklaşık 25 bin liraya kadar indirimler olacağı görülüyor. Bu modellerden, Alman üretici Bmw'nin kompakt sınıftaki üyesi 116d, hali hazırda 239 bin 300 liralık fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Söz konusu modelin ÖTV oranı yüzde 60'dan yüzde 45'e düştüğü için, fiyatında 23 bin liralık bir indirim meydana geliyor.







Habertürk''ün haberine göre, Türkiye'nin çok satan modellerinden Renault Megane Sedan da, bayilerde 107 bin 950 TL'den alıcı bekliyor. Fakat bu modelin ÖTV oranı da yüzde 45'ten yüzde 30'a inince, fiyatında yaklaşık 12 bin liralık bir gerileme meydana geliyor. Aynı şekilde, 69 bin 900 liradan başlayan fiyatlar ile satışa sunulan Fiat Egea Sedan'ı da indirimler bekliyor. ÖTV oranı yüzde 30'a inen Egea'nın fiyatının ise 7 bin liradan fazla düştüğü görülüyor.





PAZARIN YÜZDE 96'SI 1.6 LİTRENİN ALTINDA

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2018'in ilk 9 ayında Türkiye'de 463 bin 456 adet araç satıldı. Eylül ayı satışları ise 23 bin adet olarak ölçüldü. ODD raporunda, bu dönemde satılan araçların yüzde 95.89'unun ise motor hacmi 1.6 litre altında kalan otomobiller olduğu görülüyor. Söz konusu araçların pazar payı göz önüne alındığında, 9 aylık dönemde yüzde 26, Eylül ayında ise yüzde 68 oranında daralan pazarda, hareketliliğin artması ve küçülmenin de yavaşlaması olası görülüyor.