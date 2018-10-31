İmar Barışı başvuru işlemleri devam ediyor. İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek Yapı Kayıt Belgesi ile imar sorunu çözülecek. Ülke genelinde yüzde 50'nin üzerinde olduğu bilinen imara aykırı yapıların, yapılan yasal düzenleme ile imar barışını sağlamak için alınan başvuruların süresi uzatıldı. Peki, İmar Barışı başvuru ne zaman bitiyor? İmar Barışı başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

BAŞVURU SAYISI 8 MİLYONU AŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesinde Yapı Kayıt Belgesi için başvuranların sayısı 8 milyon 446 bin 103'e ulaştı, vatandaşlarca 5 milyar 259 milyon 361 bin 327 lira ödeme yapıldı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, konutların imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi kapsamında e-Devlet üzerinden 8 Haziran'da başlayan başvurulara vatandaşların ilgisi sürüyor.

İmar Barışı uygulamasının 31 Aralık'a kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda bugüne kadar İmar Barışı düzenlemesinde başvuru sayısı 8 milyon 446 bin 103'e ulaştı, vatandaşlarca Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak 5 milyar 259 milyon 361 bin 327 lira ödeme yapıldı.

İMAR BARIŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra, kurumlar kısmından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı seçin ve "İmar barışı kayıt başvurusu ve sorgulama" başlığına tıklayın. Karşınıza çıkan ekrandan yeni başvuru butonuna basın. Açılan sayfadaki bilgilendirme yazısını oynayladıktan sonra devam et butonuyla diğer sayfaya geçin.

Yeni sayfada kişisel bilgilerinizi girin. Yapıya ait bilgiler bölümünde ise önce yapının kapsamını ve yapının tamamının kullanım amacını belirleyin. Devam et butonuna bastıktan sonra açılan sayfada yapıya ait adres bilgilerini ada ve parsel bilgisi toplam yapı alanı yapıdaki konut ve iş yeri sayısı arsa ya da arazinin belediyelerden edinilebilecek emlak vergi birim değeri yapının bulunduğu arsanın metre kare üzerinden yüz ölçümünü girecek yapının hangi sınıfa dahil olduğunu sunulacak seçeneklerden işaretleyin.

Yapının imar mevzuatına aykrı olan kısmını tarif edip, bu aykırılığın fotoğrafını da sisteme girerek başvurunuzu tamamlayın.

YAPI KAYIT BELGESİ ALAN YAPI YENİLENEBİLECEK Mİ?

Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.

Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır ve düzenlenen yapı kayıt belgesi imar açısından herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.

HANGİ YAPILAR İMAR BARIŞINDAN FAYDALANABİLECEK?

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar.

Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar.