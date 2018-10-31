  • Ekonomi
  • 31.10.2018 10:47
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 10:48

Son dakika: verileri açıklandı! ta rekor artış

Ekonomi için kritik öneme sahip olan ile iş birliğiyle oluşturulan geçici verileri açıklandı. rakamlarındaki yükseliş yüzleri güldürdü.

Dış ticaret verileri açıklandı

Türkiye'nin ekonomide verileri açıklandı. 'in açıkladığı verilere göre ta önemli artışlar, ticaret açığında ise büyük bir düşüş mevcut.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI
Eylül ayında dış ticaret açığı %77,1 azalarak 1 milyar 869 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Eylül ayında %59,1 iken, 2018 Eylül ayında %88,5'e yükseldi.

İHRACATTA ARTIŞ
ile iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Eylül ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %22,4 artarak 14 milyar 456 milyon dolar, ithalat %18,3 azalarak 16 milyar 326 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AB ÜLKELERİNE İHRACAT ARTTI
Avrupa Birliği'ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre %24,4 artarak 7 milyar 322 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Eylül ayında %49,9 iken, 2018 Eylül ayında %50,6 oldu.

Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Eylül ayında 1 milyar 421 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 56 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 816 milyon dolar ile İtalya ve 719 milyon dolar ile Irak takip etti.

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