  • Ekonomi
  • 31.10.2018 09:37
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 09:37

son dakika! Bugün altın fiytları ne kadar? 31 Ekim çeyrek altın,

, Asya borsalarındaki yükseliş ve doların değer kazanmasına paralel olarak iki haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine indi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,36 azalışla 215,80 liradan tamamladı. Bugün , ne kadar oldu? İşte 31 Ekim ...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın son günlerdeki kayıplarına rağmen bu seviyelerden kapanması halinde altı aydır süregelen düşüş trendini kırmış olacak. Altının spot piyasadaki ons fiyatı seans içinde 1,215.35 dolara kada gerileyerek 12 Ekim'den bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra 1,217.26 dolara indi. Ayın tamamına bakıldığında ise yüzde 2.4 değer kazanarak Ocak'tan bu yana en iyi performansı kaydetti. Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 31 Ekim çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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