Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın son günlerdeki kayıplarına rağmen bu seviyelerden kapanması halinde altı aydır süregelen düşüş trendini kırmış olacak. Altının spot piyasadaki ons fiyatı seans içinde 1,215.35 dolara kada gerileyerek 12 Ekim'den bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra 1,217.26 dolara indi. Ayın tamamına bakıldığında ise yüzde 2.4 değer kazanarak Ocak'tan bu yana en iyi performansı kaydetti. Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 31 Ekim çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı...