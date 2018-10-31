Enerjiye 530 milyon dolar

Geçen ay 6 yerli ve yabancı bankadan 13 yenilenebilir enerji projesi için toplamda 363 milyon dolarlık finansman sağladıklarının altını çizen Akın, "Bu finansman Türkiye'de tek seferde alınan en büyük rüzgar ve güneş santrali kredisi olarak öne çıkıyor. Enerji projelerimizin toplam yatırım değeri 530 milyon dolar olacak. Şu anda 253 megavat olan portfoyümüzü 2020'de 1000 megavata taşıyacağız. İyi ortak ve doğru proje olduğu sürece Türkiye'deki projelerin her zaman fonlanabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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