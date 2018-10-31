Emekliye 7 fırsat

12.3 milyon emeklinin gözü Meclis'te. Emeklilere yönelik 7 yasa teklifi, Meclis'in gündeminde. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) SGK Komisyonu Başkanı SGK Müşaviri Ali Duman, emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmek zorunda kalan emeklilere yönelik TBMM'ye 7 yasa teklifi sunulduğuna dikkat çekti. Ali Duman, bu teklifleri şöyle sıraladı:
Emeklilerde aylık bağlama oranlarını (ABO) düşüren eski kanun maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi.
Emeklilerde belirlenen en düşük aylığın, 2019 ile 2022 yılları arasında yeni düzenlemeyle yükseltilerek, refah payının artması. Bu kanun teklifiyle de en düşük emekli aylıklarının; 2019 yılı için bin 200 lira, 2020 için bin 400 lira, 2021 için bin 600 lira, 2022 yılı ve sonrasında ise en az asgari ücret tutarında belirlenmesi talep ediliyor.
Emeklilere ve 65 yaş aylığı alanlara yakacak yardımı yapılması. Bu teklife göre, her takvim yılı için Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında yani her yıl için 6 ay boyunca yakacak yardım ödeneği isteniyor.
Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin tüm emeklileri kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi. Teklifle, bankalar, sigorta şirketleri gibi özel sandıklar üzerinden emekli olanların da emekli ikramiyesi haklarından eşit şekilde faydalanması isteniyor.
Hukuk dışı olması sebebiyle el konulan kazanç ve değerlerden elde edilen gelirin eşit şekilde her emekliye dağıtılması.
Emeklilerin kullandığı su ve enerji gibi zorunlu tüketim giderlerinde indirim sağlanması. Kanun teklifiyle faturalarda yüzde 40 indirim desteği sağlanması isteniyor.
Emekli maaşına yapılan tüm hacizlerde emeklinin rızasının alınması.
Emeklilerde aylık bağlama oranlarını (ABO) düşüren eski kanun maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi.
Emeklilerde belirlenen en düşük aylığın, 2019 ile 2022 yılları arasında yeni düzenlemeyle yükseltilerek, refah payının artması. Bu kanun teklifiyle de en düşük emekli aylıklarının; 2019 yılı için bin 200 lira, 2020 için bin 400 lira, 2021 için bin 600 lira, 2022 yılı ve sonrasında ise en az asgari ücret tutarında belirlenmesi talep ediliyor.
Emeklilere ve 65 yaş aylığı alanlara yakacak yardımı yapılması. Bu teklife göre, her takvim yılı için Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında yani her yıl için 6 ay boyunca yakacak yardım ödeneği isteniyor.
Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin tüm emeklileri kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi. Teklifle, bankalar, sigorta şirketleri gibi özel sandıklar üzerinden emekli olanların da emekli ikramiyesi haklarından eşit şekilde faydalanması isteniyor.
Hukuk dışı olması sebebiyle el konulan kazanç ve değerlerden elde edilen gelirin eşit şekilde her emekliye dağıtılması.
Emeklilerin kullandığı su ve enerji gibi zorunlu tüketim giderlerinde indirim sağlanması. Kanun teklifiyle faturalarda yüzde 40 indirim desteği sağlanması isteniyor.
Emekli maaşına yapılan tüm hacizlerde emeklinin rızasının alınması.
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