Emekliye 7 fırsat

emeklinin gözü Meclis'te. Emeklilere yönelik, Meclis'in gündeminde.(TBM) SGK Komisyonu Başkanı SGK Müşaviri, emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmek zorunda kalan emeklilere yönelik TBMM'ye 7 yasa teklifi sunulduğuna dikkat çekti., bu teklifleri şöyle sıraladı:aylık bağlama oranlarını (ABO) düşüren eski kanun maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi.belirlenen en düşük aylığın, 2019 ile 2022 yılları arasında yeni düzenlemeyle yükseltilerek, refah payının artması. Bu kanun teklifiyle de en düşük emekli aylıklarının; 2019 yılı için bin 200 lira, 2020 için bin 400 lira, 2021 için bin 600 lira, 2022 yılı ve sonrasında ise en az asgari ücret tutarında belirlenmesi talep ediliyor.ve 65 yaş aylığı alanlara yakacak yardımı yapılması. Bu teklife göre, her takvim yılı için Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında yani her yıl içinisteniyor.verilen bayram ikramiyesinin tüm emeklileri kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi. Teklifle, bankalar, sigorta şirketleri gibi özel sandıklar üzerinden emekli olanların da emekli ikramiyesi haklarından eşit şekilde faydalanması isteniyor.dışı olması sebebiyle el konulan kazanç ve değerlerden elde edilen gelirin eşit şekilde her emekliye dağıtılması.kullandığı su ve enerji gibi zorunlu tüketim giderlerinde indirim sağlanması. Kanun teklifiyle faturalardadesteği sağlanması isteniyor.maaşına yapılan tüm hacizlerde emeklinin rızasının alınması.