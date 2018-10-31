Ekonomide yeni dönem

Bankacılık sektörünün milli ekonominin güçlü dayanak noktası olduğunu söyleyen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Finansal istikrarı ve sürdürülebilir büyümeyi merkeze alarak gelişimini sürdüren Türkiye ekonomisi, yeni bir döneme kapı aralamıştır" dedi. Arslan, yüksek teknolojili üretimde uzmanlaşmış yerli ve milli bir sanayi hedefini temel alan Yeni Ekonomi Programı ile Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerinin altını bir kez daha çizdiğini belirtti.
EN BÜYÜK DESTEKÇİŞİ
Tüketimde yerli ürünlerin öne çıktığı, ihracatta daha güçlü olmayı hedefleyen yeni dönemde, ekonominin en büyük destekçisinin yine bankacılık sektörü olacağını ifade eden Arslan, şöyle devam etti: "Sektör olarak kaynak verimliliğini esas alacağımız bu dönemde, girişimcimizden sanayicimize tüm milletimizin ihtiyaçlarına çözüm üretecek, ekonomimizin sürdürülebilirliği ile hep birlikte daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz. Güçlü mali altyapısı ve yüksek aktif kalitesiyle bankacılık sektörü, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek ekonominin tüm bileşenleriyle işbirliği içinde çalışmalarını ekonomiye değer katma amacıyla sürdürmektedir. Reel sektörün finansmanı konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için, kurumlarımız yenilikçi ve gerçekçi çözümler geliştirmeye devam edecektir."
DENGELENME DÖNEMİ
Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirilen tedbirlerin finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi yönündeki olumlu etkisini kısa sürede gösterdiğini anlatan Osman Arslan, "İç piyasalarda yerli ve milli markaların korunması ve ileri teknolojili ürün ihracatını teşvik etmeye yönelik düzenlemelerle ekonomimiz dengelenme dönemine girmiştir. Dış ticaret verilerimize de yansıyan olumlu tablo, gerçekleşmesi planlanan yapısal reformlar ve ekonomi yönetiminin kararlı duruşu yatırımcıların güvenini de pekiştirmektedir" değerlendirmesini yaptı.
SÜREKLİ ÇALIŞACAĞIZ
Halkbank olarak 80 yıldır olduğu gibi çağdaş bankacılık anlayışından ödün vermeden sanayinin gelişmesi, ekonominin büyümesi için Türkiye'ye değer katmaya devam edeceklerini belirten Arslan, "Birlikte belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek ve ülkemizi geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ
Genel Müdür Arslan, ekonomide etkili tüm finansal kurumların işbirliği içerisinde yürüttüğü çalışmalarla mali istikrara güç vererek hedeflere ulaşmak için önemli adımlar attığına dikkat çekti.
EN BÜYÜK DESTEKÇİŞİ
Tüketimde yerli ürünlerin öne çıktığı, ihracatta daha güçlü olmayı hedefleyen yeni dönemde, ekonominin en büyük destekçisinin yine bankacılık sektörü olacağını ifade eden Arslan, şöyle devam etti: "Sektör olarak kaynak verimliliğini esas alacağımız bu dönemde, girişimcimizden sanayicimize tüm milletimizin ihtiyaçlarına çözüm üretecek, ekonomimizin sürdürülebilirliği ile hep birlikte daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz. Güçlü mali altyapısı ve yüksek aktif kalitesiyle bankacılık sektörü, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek ekonominin tüm bileşenleriyle işbirliği içinde çalışmalarını ekonomiye değer katma amacıyla sürdürmektedir. Reel sektörün finansmanı konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için, kurumlarımız yenilikçi ve gerçekçi çözümler geliştirmeye devam edecektir."
DENGELENME DÖNEMİ
Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirilen tedbirlerin finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi yönündeki olumlu etkisini kısa sürede gösterdiğini anlatan Osman Arslan, "İç piyasalarda yerli ve milli markaların korunması ve ileri teknolojili ürün ihracatını teşvik etmeye yönelik düzenlemelerle ekonomimiz dengelenme dönemine girmiştir. Dış ticaret verilerimize de yansıyan olumlu tablo, gerçekleşmesi planlanan yapısal reformlar ve ekonomi yönetiminin kararlı duruşu yatırımcıların güvenini de pekiştirmektedir" değerlendirmesini yaptı.
SÜREKLİ ÇALIŞACAĞIZ
Halkbank olarak 80 yıldır olduğu gibi çağdaş bankacılık anlayışından ödün vermeden sanayinin gelişmesi, ekonominin büyümesi için Türkiye'ye değer katmaya devam edeceklerini belirten Arslan, "Birlikte belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek ve ülkemizi geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ
Genel Müdür Arslan, ekonomide etkili tüm finansal kurumların işbirliği içerisinde yürüttüğü çalışmalarla mali istikrara güç vererek hedeflere ulaşmak için önemli adımlar attığına dikkat çekti.
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