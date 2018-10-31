Dünyanın ilk 10 ekonomisi

Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altıntaş, "Birlik olmadıkça dirlik olmaz" diyerek, 2023 hedefleri doğrultusunda çizilmesi gereken stratejinin yönünü değerlendirdi. Başkan Altıntay sözlerine şöyle devam devam etti: "Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olması yolunda önem arz eden sektörlerin temsilcilerini ve çok değerli bakanlarımızla birlikte bir araya getirilmesi ve önemli mesajlar verilmesi ülkemizin geleceği açısından büyük önem arz ediyor."
OMUZ VERMEK GÖREVIMIZ
Altıntaş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından zikredilen "Yapısal adımlarla desteklediğimiz bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adım adım kurtardığımızı birlikte göreceğiz" taahhüdünün önemine dikkat çekti. Altıntaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sürecin ancak böylesine işbirliği içeren toplantılarda belirlenecek yol haritaları ile gerçekleşeceğini düşünüyorum. Birlik olmadan dirlik olmaz. O nedenle milletimizin topyekûna mücadeleye katılmasında böylesine önemli zirvelerin yapılması faydalı olacaktır. Bizler üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olarak ülkemizi yönetenlerin yüküne omuz vermekle mükellefiz."
OMUZ VERMEK GÖREVIMIZ
Altıntaş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından zikredilen "Yapısal adımlarla desteklediğimiz bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adım adım kurtardığımızı birlikte göreceğiz" taahhüdünün önemine dikkat çekti. Altıntaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sürecin ancak böylesine işbirliği içeren toplantılarda belirlenecek yol haritaları ile gerçekleşeceğini düşünüyorum. Birlik olmadan dirlik olmaz. O nedenle milletimizin topyekûna mücadeleye katılmasında böylesine önemli zirvelerin yapılması faydalı olacaktır. Bizler üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olarak ülkemizi yönetenlerin yüküne omuz vermekle mükellefiz."
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