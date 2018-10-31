  • Ekonomi
  • 31.10.2018 08:43
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 09:41

Doğalgazda indirim müjdesi! 1 Kasım'dan itibaren geçerli

elektrik üreticilerine satılan doğalgazda 1 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 9 indirime gitti. Reuters'in duyurduğu habere göre konut ve sanayi tüketicilerine satılan doğalgaz fiyatında bir değişim olmadığını kaydedildi. Ancak bu indirim önümüzdeki günlerde elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yapılacak olası bir indirimin habercisi olarak görülüyor.

Doğalgazda indirim müjdesi!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ () tarafından yarından itibaren geçerli olmak üzere özel sektöre ait santrallerinin fiyatında yüzde 8,8, kojenerasyon tesislerinin kullandığı gazın fiyatında da yüzde 3,3 indirim yapıldı.

Döviz kurundaki düşüş BOTAŞ'ın elektrik gaz fiyatlarına yansıdı. Buna göre, özel sektöre ait doğal gaz santrallerinin kullandığı gazın bin metreküpünün fiyatı bin 550 lira olarak belirlendi. Böylece önceki tarifeye göre fiyatta yüzde 8,8'lik düşüş sağlandı.

Ayrıca kompozit kullanım amaçlı (kojenerasyon tesislerinin kullandığı) doğal gazın bin metreküpünün fiyatı da yüzde 3,3'lük indirimle bin 503 lira olarak tespit edildi.

Söz konusu fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak. Konut ve sanayi tarifesinde ise fiyatlar değişmedi.

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