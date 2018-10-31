Akdeniz’de sondaj başlıyor

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, milli sondaj gemisi Fatih'in Akdeniz'de yapacağı ilk derin deniz sondaj için düzenlenen törende, "Enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atarak, ilk defa kendi gemimizle derin deniz sondajını gerçekleştiriyoruz. Alanya-1 kuyusu ile başlıyoruz" dedi.
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