  • Ekonomi
  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 23:53
  • Gazete

’de sondaj başlıyor

Akdeniz’de sondaj başlıyor
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, milli sondaj gemisi Fatih'in 'de yapacağı ilk derin deniz sondaj için düzenlenen törende, " yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atarak, ilk defa kendi gemimizle derin deniz sondajını gerçekleştiriyoruz. Alanya-1 kuyusu ile başlıyoruz" dedi.
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