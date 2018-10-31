2019 yol haritası tam

Cumhurbaşkanlığı 2019 Yıllık Programı'na büyümede 'adaletli paylaşım', enflasyonla mücadelede eş güdüm, kur oyunlarına karşı alınacak tedbirler, nitelikli insan gücüne ilişkin projeler, özelleştirmede 10 milyarlık hedef, ileri teknoloji projelerine büyük çaplı destekler damgasını vurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı '2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi. Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2019 yılı hedefleri sıralandı. Gelecek yıl elektrikte kapasite 5 kat artarken, konut piyasalarını canlandıracak hamleler gerçekleşecek. Gayrimenkul değerleme sistemi değişirken, arazi bankacılığı sistemi kurulacak. Hızlı tren yatırımlarına 3.5 milyar liralık kaynak aktarılırken, yerlileştirme ürün programı yaşama geçirilecek.
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