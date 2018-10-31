200 milyar dolar barajını aştık

Genç nüfusu ve büyük iç pazarı ile ön plana çıkan Türkiye, yabancı yatırımcı için de cazip olmaya devam ediyor. Dünya büyüme rekorlarını kıran Türkiye, 2002-2017 yılları arasında toplam 194.1 milyar dolar yabancı yatırım çekti. 2023 yılına doğru giderken uygulanan Yeni Ekonomi Programı ile yatırım miktarının hızlanarak artması bekleniyor. 2018 Ağustos ayı itibarıyla Türkiye'ye 7 milyar dolara yakın doğrudan yatırım girdi. Bu rakam 2017'deki rakamla aşağı yukarı aynı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 2018'i geçen senenin rakamı olan 11 milyar doların biraz üzerinde kapatmayı öngörüyor.



ÜST ÜSTE İKİ DEV YATIRIM

İki hafta üst üste açıklanan Azeri enerji devi Socar'ın maliyeti 6.3 milyar dolar olan projesi ve OYAK'ın çimento şirketinin yüzde 40'ını 640 milyon dolara satması da bu rakamın hızla artacağının göstergesi. Alınan yapısal önlemlerin pozitif etkileri ise son çeyrekte ve önümüzdeki senenin ilk yarısında görülecek. Türkiye'nin stratejik konumu, yatırımcılara 1.6 milyar nüfuslu, toplam 25 trilyon dolar Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ve 8 trilyon dolar dış ticarete sahip potansiyel bir pazara erişebilme imkanı sunduğu için de yapısal önlemlerin ardından gelen yatırımda ciddi bir artış bekleniyor.







YATIRIMCININ ÖNCELİĞİ RAKAM

Türkiye'nin ekonomik olarak sıkıntılı süreçlerden geçmesinin, yabancı yatırımcının gözünde Türkiye algısını değiştirmiyor. Uzmanlar, yatırımcıların önceliklerinin; kendi rakamları, gerçekler ve yatırım ortamı ile ilgili rakamlar olduğu görüşünde. Reform süreçleri, yapısal değişiklikler, atılması gereken ekonomik adımları atmaya devam ettiği sürece Türkiye yatırım çekmeye devam edecek. Yabancı yatırımın bir de sosyal boyutu var. Gelen her dolar istihdam rakamlarına pozitif olarak yansıyor. Avrupa'nın 5.2 milyon toplam istihdam ürettiği son 10 yılda, Türkiye 10 milyon istihdam üretti. Genç nüfus ve potansiyel göze alındığında, bu genç nüfusu bir avantaj olarak kullanıp, risk olmaktan çıkarmak mümkün.



2023'ÜN YILDIZI ENERJİ OLACAK

Türkiye'nin ​2023'e kadar enerjide yapması gereken yatırım 100 milyar dolar seviyesinde. Bu miktarın minimum 40 milyar dolarlık kısmı özel sektör tarafından yapılacak. Büyüyen ekonomisi için artan enerji ihtiyacını yerli kaynaklardan karşılamak için yatırımlar yapan Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin yanı sıra 2023 yılına kadar üç nükleer santral ve toplam kurulu güçleri 18 bin megavatı bulan yerli kömüre dayalı termik santraller kurmayı hedefliyor. Türkiye'nin kurulu gücünün 2023 yılında 120 bin megavata ulaşması hedefleniyor.