TİM’den tanıtım kampanyası

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı kapsamında uluslararası boyutta tanıtım kampanyası başlattı. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Havalimanı, ihracatta yeni rekorlara imza atmamızı sağlayacak. 1.6 milyon metrekare lojistik alanı ve 5.5 milyon ton kargo kapasitesiyle, daha fazla ürünümüzü dünyaya ulaştıracak" dedi.
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