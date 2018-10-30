Servetler arttı

İsviçre bankası UBS'nin raporuna göre; 2017'de dünyanın zenginliğini elinde bulunduranlar servetlerini tarihte görülmemiş miktarda artırdı. Dünya çapında milyarderler servetlerini yüzde 20 oranında yani 1.4 trilyon dolar yükseltti. Zenginlerin toplam varlığı geçen yılki bu artışla birlikte 8.9 trilyon dolara ulaştı. Listede toplam 2 bin 158 milyarder yer aldı.